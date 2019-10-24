Мутко критикует темпы восстановления жилья в Приангарье: Это баловство какое-то

Заместитель главы правительства отмечает, что в Нижнеудинске "вообще ещё конь не валялся".

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал иркутские власти за темпы восстановления жилья в Приангарье после масштабных летних паводков. Он поясняет, что все сроки уже нарушены.

— Это не стройка, которая идёт. Это не темпы, это баловство какое-то, — заявил Мутко на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Заместитель председателя правительства поясняет, что пока ведутся работы только по восстановлению дорог и инженерных объектов, а вот "остального ничего нет".

— "Лето красное пропели" называется. В том же Нижнеудинске мы были, там вообще конь не валялся, — негодует Мутко.

Более того, если ситуация сохранится, то управление над восстановлением Приангарья возьмёт на себя федеральный центр, подытожил вице-премьер.

Напомним, этим летом Приангарье пережило две волны сильнейшего паводка, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибло 25 человек. В результате стихийного бедствия было подтоплено почти 17,4 тысячи домов. После своего первого визита в регион Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим от паводка.