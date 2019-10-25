СМИ: Владельцев дронов из России ждёт сюрприз

На фоне ужесточения российского авиазаконодательства и усиления контроля за гражданскими беспилотными летательными аппаратами небольшой отдушиной может стать разрешение поднимать в воздух "лёгкие" бытовые дроны без уведомления властей. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, беспилотники весом до 30 кг в светлое время суток можно будет спокойно поднимать в воздух над землёй и водой на высоту до 150 метров при условии, что они находятся в зоне видимости оператора.

Правда, данное послабление не относится к полётам в районах диспетчерских зон, аэродромов, в местах проведения публичных и официальных мероприятий, а также в зонах ограничения полётов — для них разрешение получать придётся.

Отмечается, что проект постановления уже согласован и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение правительства.

Напомним, в нынешнем сентябре вступили в силу поправки, согласно которым владельцы должны регистрировать свои дроны весом от 250 г до 30 кг в Росавиации. 28 октября истекает месяц, отведённый на это, однако пока подано лишь 3,2 тысячи заявок, хотя, по оценкам специалистов, парк "лёгких" беспилотников в России насчитывает порядка 50 тысяч штук.