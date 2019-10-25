Учёные выяснили, от чего умер Александр Македонский

Эксперты тщательно проанализировали симптомы болезни и последние дни царя, описанные античными историками.

Учёные из Университета Аристотеля в Греции пришли к выводу, что причиной смерти Александра Македонского стал панкреонекроз, а не малярия, брюшной тиф или пневмония, как считалось раньше. Об этом пишет местное издание Greek Reporter.

В ходе исследования, которое было начато ещё в 1995 году, эксперты тщательно проанализировали симптомы болезни и последние дни царя, описанные античными историками.

По словам автора труда, почётного профессора медицины Томаса Герасимидиса, причиной смерти Александра был тяжёлый сепсис, спровоцированный острым панкреонекрозом. По мнению доктора, это заболевание, в свою очередь, началось из-за желчнокаменной болезни, а также пристрастия полководца к тяжёлой пище и алкоголю.

— Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и каждодневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней, — уточняется в исследовании.

При этом после анализа текстов древнегреческих историков Герасимидис отверг иные версии смерти Александра, включая пневмонию, малярию, брюшной тиф и лихорадку Западного Нила.

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