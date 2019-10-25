Пострадавший от нападения медведицы мужчина умер в больнице на Сахалине

Один из двух пострадавших в результате нападения медведя на острове Кунашир Большой Курильской гряды в Сахалинской области скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает портал Skr.ru.

— Врачи прилагали все усилия, однако раны оказались слишком серьёзными, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, двое военнослужащих по контракту отправились на побережье собирать выброшенных морем крабов, где встретили медведицу с двумя медвежатами, которая на них набросилась. Один из мужчин отделался лёгкими травмами, а второму очень сильно досталось от хищника.

Медведица оторвала ему ухо, сняла с него скальп, кожу на спине и ягодицах, а также очень сильно повредила ногу, из-за чего конечность пришлось ампутировать. Впавшего в кому хабаровчанина вертолётом доставили в областную клиническую больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Сейчас подготавливаются документы для отправки тела 36-летнего Алексея Ивановского на родину, в Хабаровск. Сообщается, что второй пострадавший уже вернулся к месту службы.