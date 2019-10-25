Кот-беглец сутки провёл в полётах между Москвой и Южно-Сахалинском

Переноска повредилась, он этим воспользовался и спрятался в багажном отделении самолёта.

Кот сбежал из переноски в багажном отсеке пассажирского лайнера и стал настоящим путешественником: за сутки слетал из Москвы в Южно-Сахалинск и обратно. А затем ему пришлось вновь лететь на Сахалин, чтобы встретиться с хозяевами.

— По прилёте в пункт назначения самолёта рейса FV6283 Москва — Южно-Сахалинск пассажирка заявила о пропаже одного из двух её котов, летевших в багажном отсеке, — передаёт "АГН "Москва" сообщение пресс-службы авиакомпании "Россия".

Отмечается, что переноска при этом была повреждена. Тогда сотрудники аэропорта Южно-Сахалинска начали искать животное. Поиски не дали результата.

Когда самолёт обратно прилетел из Южно-Сахалинска в московский аэропорт Шереметьево, кота нашли в багажном отсеке. Его передали сотрудникам аэропорта и организовали перелёт кота к хозяевам, в Южно-Сахалинск.

Причём прямой перелёт между Москвой и Южно-Сахалинском занимает около восьми часов.

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