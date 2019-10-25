Белоруссия передумала брать у России кредит на $600 млн

Глава Минфина сообщил, что переговоры с Китаем о предоставлении займа в три с половиной миллиарда юаней (примерно $500 млн) завершились успехом.

У Минска нет необходимости в российском государственном кредите на $600 миллионов. Об этом заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

— На получение российского кредита мы не рассчитываем. Собственно, что касается источников финансирования, мы ими обеспечены в текущем году, и есть чёткое понимание по данным источникам на 2020 год, — сказал глава белорусского Минфина журналистам.

Он рассказал об успешных переговорах с Китайским банком развития относительно кредита на три с половиной миллиарда юаней (примерно $500 млн). По его словам, стороны уже согласовали основные элементы ссуды, Минск надеется до конца 2019 года получить от Пекина заём.

О том, что Россия может предоставить кредит Белоруссии в размере до 600 миллионов долларов, стало известно в апреле этого года. Средства должны пойти на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам. Но переговоры затянулись, Белоруссия так и не получила денег и обратилась к Китаю с просьбой предоставить кредит.