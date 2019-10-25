Лайф узнал подробности бойни в воинской части в Забайкалье

20-летний срочник прослужил всего четыре месяца, на допросе он уже заявил, что ни о чём не жалеет.

Источник Лайфа в экстренных службах рассказал подробности бойни в воинской части в Забайкальском крае, где солдат открыл огонь по сослуживцам. Во время смены караула 20-летний Р. Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана Евсеева.

Остальные легли на пол, однако солдат открыл огонь и по ним.

По данным источника Лайфа, стрелок служит всего четыре месяца. Сам он из Тобольского района Тюменской области. На допросе он уже заявил, что ни о чём не жалеет.

Бойня произошла в посёлке Горный в 18:20 по местному времени. По данным Минобороны РФ, жертвами стали восемь человек. Среди предварительных причин называется нервный срыв солдата.