Расстрелявший сослуживцев солдат заявил, что не жалеет об этом

По предварительным данным, причиной убийства стали неуставные отношения в части.

Солдат, который сегодня расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье, заявил, что не жалеет ни о чём. Об этом сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах. По его словам, к этому привели неуставные отношения в части.

Массовое убийство было совершено во время смены караула. Солдат-срочник пришёл сдавать оружие и там выстрелил в офицера. Сослуживцы легли на пол, но он открыл стрельбу и по ним.

По последним данным от Минобороны РФ, погибло восемь военнослужащих, двое попали с ранениями в больницу, за их жизнь борются врачи.