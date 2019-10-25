Медведев поручил изучить вопрос возвращения штрафов за превышение на 10 км/ч

МВД России должно озвучит вывод, к чему это приведёт и каких издержек потребует.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД проработать вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Список распоряжений главы правительства по итогам совещания о ходе реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" опубликован на сайте кабмина.

— Проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч, — говорится в документе.

Доклад о результатах выполнения поручения должен быть представлен правительству до 2 декабря 2019 года.

Как уже сообщал Лайф, в конце прошлого года глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что министерство поддержит ужесточение скоростного режима в стране, в частности снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. В ГИБДД поддержали данную идею.