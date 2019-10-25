Лайф публикует список погибших от рук стрелка в воинской части в Забайкалье

Лайф публикует список погибших в ходе бойни на территории воинской части в посёлке Горный Забайкальского края. Большинство из них — солдаты-срочники в звании рядового, но есть и несколько офицеров.
- капитан Евсеев 1989 г.р.
- старший лейтенант Пьянов 1990 г.р.
- рядовой Никитин 1998 г.р.
- рядовой Богомолов 1999 г.р.
- рядовой Похитило 1999 г.р.
- рядовой Куроков 1998 г.р.
- Андреев 2000 г.р.
Ранее сообщалось, что солдат открыл огонь по сослуживцам при смене караула. По последним данным, восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены, сам стрелок был обезврежен.
В Минобороны заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва на фоне личных проблем.
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