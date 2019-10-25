Лайф публикует список погибших от рук стрелка в воинской части в Забайкалье

Большинство из них — солдаты-срочники в звании рядового, но есть и несколько офицеров.

Лайф публикует список погибших в ходе бойни на территории воинской части в посёлке Горный Забайкальского края. Большинство из них — солдаты-срочники в звании рядового, но есть и несколько офицеров.

капитан Евсеев 1989 г.р.

старший лейтенант Пьянов 1990 г.р.

рядовой Никитин 1998 г.р.

рядовой Богомолов 1999 г.р.

рядовой Похитило 1999 г.р.

рядовой Куроков 1998 г.р.

Андреев 2000 г.р.

Ранее сообщалось, что солдат открыл огонь по сослуживцам при смене караула. По последним данным, восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены, сам стрелок был обезврежен.

В Минобороны заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва на фоне личных проблем.