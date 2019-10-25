Жителей Бельгии напугали дрова "из чернобыльской зоны"

Купленное для экспертизы топливо имело маркировку, согласно которой его завезли из Белоруссии и Польши.

Дрова, попавшие на бельгийский рынок из Восточной Европы, стали причиной беспокойства местных жителей. Они отказались топить ими камины. А после публикации в СМИ ими занялись и контролирующие органы, сообщает РИА "Новости".

Сотрудники телеканала RTBF приобрели дрова в магазине и передали их на экспертизу, которая выявила присутствие цезия-137. Специалисты заверили, что цезий-137 может находиться в ограниченном количестве на большой территории после чернобыльской катастрофы. При этом выявленное содержание элемента не опасно для здоровья и окружающей среды.

— Этот предел представляет собой порог предупреждения, после которого ведётся мониторинг, но он не является уровнем, опасным для здоровья, — рассказали специалисты.

Контроль за возможной опасностью ввозимых в ЕС грузов специалисты переадресовали различным службам на границах Союза.

Несколько дней назад под Одессой нашли мощный источник радиации в научном институте.