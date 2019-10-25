Депутаты Киевсовета попросили Зеленского спасти город от Кличко

Группа депутатов Киевского городского совета направила открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить главу городской администрации Виталия Кличко и провести выборы нового градоначальника.

— На фоне первых положительных сдвигов в законодательном поле и ветвях исполнительной власти политическая элита столицы Украины во главе с Виталием Кличко продолжает жить по другим правилам — мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью, — говорится в обращении.

По мнению депутатов, мэр украинской столицы на своём посту вовсе не защищает интересы общества, а пользуется руководящим положением в корыстных интересах. Депутаты отмечают неудовлетворительные результаты хозяйствования, среди которых хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ.

Народные избранники уверены, что именно украинская столица должна стать примером очищения и обновления власти, для чего необходимо немедленно вмешаться и ликвидировать коррупционный консенсус.

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