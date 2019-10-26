В США олень убил "застрелившего" его охотника

Животное атаковало растерявшегося мужчину, в результате чего он получил несколько колотых ран.

В США погиб мужчина при нападении оленя, которого он "застрелил" во время охоты в американском штате Арканзас, пишет iHeartRadio.

Инцидент произошёл рядом с городом Йелвилл. По словам представителя местных властей Кита Стивенса, 66-летний охотник выстрелил в оленя из дульнозарядного ружья.

Затем мужчина приблизился к животному, чтобы проверить, умерло ли оно. В этот момент олень напал на охотника, в результате чего мужчина получил несколько колотых ран.

Пострадавший успел позвонить родственникам, которые связались со спасателями. Мужчина скончался в больнице.

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