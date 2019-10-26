Ещё одного украинского эксперта выгнали из студии "России 1"

Гость программы оскорбил телеведущего Евгения Попова и отказался объяснять своё поведение.

Ведущий телепрограммы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.

В ходе обсуждения нынешней ситуации в Донбассе Трюхан заявил, что он и его оппоненты из России никогда не сойдутся во мнении, поскольку у Москвы и Киева диаметрально противоположные национальные интересы. После этого другие участники обсуждения начали перебивать Трюхана.

— Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать и действовать в соответствующем режиме, как любит Попов, — заявил глава украинской организации.

В ответ на это ведущий потребовал объяснения от Трюхана. Однако он ему не ответил и попросил не перебивать.

— Вы на меня накинулись. Думаете, я без ответа оставлю? — возмутился Попов.

Однако Трюхан проигнорировал журналиста, и тот потребовал от гостя программы покинуть студию.

Украинских экспертов не первый раз просят покинуть студию телешоу из-за неподобающего поведения. Так, ранее из эфира "России 1" был удалён политолог Вячеслав Ковтун за оскорбление немецких СМИ.