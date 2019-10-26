США приостанавливают рейсы на Кубу из-за финансирования "режима Мадуро"

Американским авиакомпаниям дали 45 дней для отмены всех запланированных рейсов, за исключением аэропорта Гаваны.

Власти США приостановили рейсы во все кубинские аэропорты, кроме Гаваны. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента.

— Министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы, кроме международного аэропорта Хосе Марти Гаваны, — сказано в тексте.

В Госдепе отметили, что такие ограничения вводятся для предотвращения получения прибыли от поездок граждан США на Кубу. Американским авиакомпаниям дали 45 дней для отмены всех запланированных рейсов, за исключением аэропорта Гаваны.

— Действия сдерживают получение доходов кубинским режимом, который использует их для финансирования продолжающихся репрессий против кубинского народа и поддержки Николаса Мадуро в Венесуэле, — отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что американские власти будут продолжать привлекать Кубу к ответственности за вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, а также за поддержку режима Мадуро.

Ранее США ввели новые ограничения в отношении Кубы.