США приостанавливают рейсы на Кубу из-за финансирования "режима Мадуро"

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Фото © Pixabay

Американским авиакомпаниям дали 45 дней для отмены всех запланированных рейсов, за исключением аэропорта Гаваны.

Власти США приостановили рейсы во все кубинские аэропорты, кроме Гаваны. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента.

Министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы, кроме международного аэропорта Хосе Марти Гаваны, — сказано в тексте.

В Госдепе отметили, что такие ограничения вводятся для предотвращения получения прибыли от поездок граждан США на Кубу. Американским авиакомпаниям дали 45 дней для отмены всех запланированных рейсов, за исключением аэропорта Гаваны.

Действия сдерживают получение доходов кубинским режимом, который использует их для финансирования продолжающихся репрессий против кубинского народа и поддержки Николаса Мадуро в Венесуэле, — отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что американские власти будут продолжать привлекать Кубу к ответственности за вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, а также за поддержку режима Мадуро.

Ранее США ввели новые ограничения в отношении Кубы.

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