США ввели новые ограничения в отношении Кубы

США продолжают деструктивную политику в отношении соседней Кубы и вводят новые ограничения правил экспорта и реэкспорта определённых типов продукции, среди которых лизинг авиационной техники, поставки телекоммуникационного оборудования и некоторые пожертвования.

Как указано в размещённом американским Минторгом документе, ограничения вступят в силу 21 октября и, согласно им, изменится политика выдачи лицензий для Кубы, чтобы усложнить лизинг авиационной техники для кубинских госкомпаний.

Они также фактически закрывают доступ к некоторым видам безвозмездных пожертвований для Правительства Кубы и ограничивают перечень телекоммуникационного оборудования, которое кубинское руководство может получить без особой лицензии. Последнее не относится к частным компаниям или индивидуальным лицам.

Отмечается, что новые правила коснутся компаний с американским участием более 10%, а главной их целью является привлечение кубинского режима к ответственности за репрессии в отношении кубинцев и поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на месте которого США, очевидно, хотели бы видеть Хуана Гуайдо.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене политики нормализации отношений с Кубой, начатую предшественником Бараком Обамой, и отменил заключённую сделку, объявив о сохранении введённого в 1962 году эмбарго и дав понять, что жёсткий курс не изменится.