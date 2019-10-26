СМИ назвали самый страшный сериал всех времён

Самым страшным сериалом за всю историю сериалов была признана многосерийная драма Дэвида Линча "Твин Пикс", вышедшая на экраны в далёком 1990 году. Рейтинг был составлен журналом Rolling Stone.

Вторую строчку в списке занимает ещё более "пожилой" участник — премьера 1959 года сериал "Сумеречная зона", а бронза досталась вышедшему на экраны в 2012-м "Ганнибалу".

Всего в рейтинге обозначено 30 сериалов, среди которых "Секретные материалы", "Баффи", "Чёрное зеркало", "Американская история ужасов", "Ходячие мертвецы" и многие другие, нашлось место даже "Дневникам вампира". Замыкает список канадский телесериал "Боишься ли ты темноты?", выпускавшийся Nickelodeon с 1990 по 1996 год.

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