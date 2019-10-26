"Джокер" дважды побил "Дэдпула" в рейтинге фильмов 18+

Самая громкая премьера нынешнего октября, фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, с первого дня премьеры уверенно прибавлял в кассовых сборах, пока не стал мировым лидером в этом среди фильмов "взрослого" рейтинга (R).

Герой с "фирменным гримом" собрал со дня премьеры 788,1 млн долларов, чем смог победить экс-лидера — "Дэдпула", причём сразу двоих. Первая часть комедийного фантастического боевика с Райаном Рейнольдсом собрала в прокате 783,1 млн долларов и занимает третью строчку, а вторая с 785 млн долларов удерживает серебро.

Сам исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс уже отметил переход первой строчки другой картине своеобразным поздравлением, на котором изображён стоящий на лестнице "Джокер" с подписью "Ты ублюдок", а у его ног — список всех главных героев, которых он опередил.

— Поздравительные посты для рейтинга R не похожи на те, к которым вы привыкли, — гласит подпись к публикации.

А опередил "Джокер" действительно много любопытных киногероев, среди которых Нео из "Матрица: Перезагрузка" (742,1 млн), не менее злобный клоун Пеннивайз из "Оно" (700,3 млн), а также Хью Джекман из "Логана" (619 млн).

Ещё одним своеобразным достижением "Джокера" стала победа над некоторыми фильмами киновселенной DC, например "Отрядом самоубийц", собравшим 746,8 млн, и "Лигой справедливости" — 657,9 млн.

Герой Хоакина Феникса может утереть нос и популярным картинам из других рейтинговых категорий, в частности "Бэтмен против Супермена", который принёс создателям 872,7 млн долларов.

Отмечается, что если сравнивать названные картины по бюджету, то лидерство всё сильнее смещается в сторону "Джокера", поскольку при его всемирном успехе у фильма был весьма скромный по любым современным кинематографическим меркам в 30 миллионов долларов. Это делает его одним из самых успешных проектов современности.

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