В Японии не менее десяти человек стали жертвами ливней

36

Три человека погибли из-за оползней, двоих унесло течением при разливе реки, а ещё троих нашли мёртвыми в затопленных автомобилях.

Не менее десяти человек погибли, четверо пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба, сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, три человека погибли из-за оползней, двоих унесло течением при разливе реки, троих нашли мёртвыми в затопленных автомобилях. Причины смерти ещё двух человек не приводятся.

В ходе совещания штаба по мерам устранения последствий стихийного бедствия премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился "сделать всё для спасения людей".

— Необходимо приложить все силы для спасения людей, в тесном взаимодействии с местными органами власти срочно заняться восстановлением инфраструктуры и помощью пострадавшим, — сказал Абэ.

За полдня 25 октября в префектуре Тиба выпала месячная норма осадков, семь рек вышли из берегов. По данным телеканала, приблизительно 50 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться.

Ранее на Японию обрушился сильнейший за последние несколько десятков лет тайфун "Хагибис", жертвами которого стали 79 человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×