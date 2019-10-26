В Японии не менее десяти человек стали жертвами ливней

Не менее десяти человек погибли, четверо пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба, сообщил телеканал NHK.
Current view in Chiba, Japan, down the road from the Zozo Championship venue... pic.twitter.com/oFCuOmFPog— Stina Sternberg (@StinaSternberg) October 25, 2019
По информации телеканала, три человека погибли из-за оползней, двоих унесло течением при разливе реки, троих нашли мёртвыми в затопленных автомобилях. Причины смерти ещё двух человек не приводятся.
大雨の影響で千葉県内では河川の氾濫や土砂崩れが相次ぎ、県などによりますと、５人が死亡、２人が行方不明になっています。— NHKニュース (@nhk_news) October 25, 2019
千葉市緑区では、２か所で土砂崩れが起き、60代の男女２人が死亡したほか、40代の女性１人と連絡が取れなくなっています。https://t.co/e7JrrOVMpq#nhk_video pic.twitter.com/9zbUfXD0c0
В ходе совещания штаба по мерам устранения последствий стихийного бедствия премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился "сделать всё для спасения людей".
— Необходимо приложить все силы для спасения людей, в тесном взаимодействии с местными органами власти срочно заняться восстановлением инфраструктуры и помощью пострадавшим, — сказал Абэ.
За полдня 25 октября в префектуре Тиба выпала месячная норма осадков, семь рек вышли из берегов. По данным телеканала, приблизительно 50 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться.
Ранее на Японию обрушился сильнейший за последние несколько десятков лет тайфун "Хагибис", жертвами которого стали 79 человек.
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