Стало известно имя обладательницы титула "Мисс Земля — 2019"

Представительница России Анна Бакшеева вошла в десятку финалисток международного конкурса.

Титул "Мисс Земля — 2019" завоевала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Результаты опубликовали на официальной странице конкурса в "Инстаграме".

Let us all welcome the new queens of #MissEarth:

Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico

Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA

Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic

Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/s51tSGHM9N — Miss Earth (@MissEarth) 26 октября 2019 г.

На втором месте оказалась представительница США — Эмани Дэвис, на третьем — Клара Ваврушкова из Чехии.Четвёртую позицию заняла девушка из Белоруссии Алиса Манёнок.

За титул "Мисс Земля — 2019" боролись представительницы 85 стран. Россию в этом году представляла жительница Читы Анна Бакшеева. Девушка ранее завоевала титул "Краса России". На международном конкурсе она вошла в десятку финалисток.

Конкурс ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН. Его цель — привлечь внимание к окружающей среде.

Ранее Лайф сообщал, что Милонов поддержал запрет на трансляцию конкурсов красоты.