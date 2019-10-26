Стало известно имя обладательницы титула "Мисс Земля — 2019"

1598

Представительница России Анна Бакшеева вошла в десятку финалисток международного конкурса.

Титул "Мисс Земля — 2019" завоевала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Результаты опубликовали на официальной странице конкурса в "Инстаграме".

На втором месте оказалась представительница США — Эмани Дэвис, на третьем — Клара Ваврушкова из Чехии.Четвёртую позицию заняла девушка из Белоруссии Алиса Манёнок.

За титул "Мисс Земля — 2019" боролись представительницы 85 стран. Россию в этом году представляла жительница Читы Анна Бакшеева. Девушка ранее завоевала титул "Краса России". На международном конкурсе она вошла в десятку финалисток.

Конкурс ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН. Его цель — привлечь внимание к окружающей среде.

Ранее Лайф сообщал, что Милонов поддержал запрет на трансляцию конкурсов красоты.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×