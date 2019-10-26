Стало известно имя обладательницы титула "Мисс Земля — 2019"

Титул "Мисс Земля — 2019" завоевала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Результаты опубликовали на официальной странице конкурса в "Инстаграме".
Let us all welcome the new queens of #MissEarth:— Miss Earth (@MissEarth) 26 октября 2019 г.
Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico
Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA
Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic
Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/s51tSGHM9N
На втором месте оказалась представительница США — Эмани Дэвис, на третьем — Клара Ваврушкова из Чехии.Четвёртую позицию заняла девушка из Белоруссии Алиса Манёнок.
За титул "Мисс Земля — 2019" боролись представительницы 85 стран. Россию в этом году представляла жительница Читы Анна Бакшеева. Девушка ранее завоевала титул "Краса России". На международном конкурсе она вошла в десятку финалисток.
Конкурс ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН. Его цель — привлечь внимание к окружающей среде.
Ранее Лайф сообщал, что Милонов поддержал запрет на трансляцию конкурсов красоты.
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