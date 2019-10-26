Бутина — о самом страшном периоде после задержания: Меня ненавидели все

Девушка сначала не подозревала о том, что на родине в её поддержку развернулась целая кампания.

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после 18 месяцев в американской тюрьме, рассказала о самом страшном периоде после задержания. По словам девушки, тяжелее всего было в тюрьме Вашингтона.

— Меня ненавидели абсолютно все. Особенно страшно было в вашингтонской тюрьме, по телевизору показывали, выбирали мои самые страшные фотографии, и какие-то телешоу из этого устраивали... Это было очень тяжело, — призналась Бутина в эфире телеканала RT.

Девушка сначала не подозревала о том, что на родине в её поддержку развернулась целая кампания. Потом Бутиной стали приносить сводки российские дипломаты. Она вспоминает, что тогда это стало для неё очень сильной поддержкой, "глотком свежего воздуха в том ужасе, в котором она находилась".

Россиянку Мария Бутина с июля 2018 года находилась в местах заключения по подозрению в участии в заговоре против США. Сегодня она прилетела из Майами. В Шереметьево её встретила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, а также многочисленные журналисты. При виде папы Бутина расплакалась.