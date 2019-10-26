Житель Брянска задержан по подозрению в жестоком убийстве пожилой матери

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Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru

По версии следствия, мужчина нанёс женщине несколько ножевых ранений в грудь и шею.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 48-летнего жителя Брянска, который жестоко расправился с собственной 78-летней матерью.

По версии следствия, сегодня утром подозреваемый, проживающий со своей матерью в квартире по улице Камозина в городе Брянске, нанёс ей не менее трёх ударов ножом в область грудной клетки и один — в область шеи. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Как добавили в ведомстве, мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Мотивы преступления устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал о чудовищном случае в Ярославле, где мужчина едва не зарезал собственную супругу ножом, а затем требовал от неё сообщить прибывшим на помощь медикам, что на неё якобы напали неизвестные в подъезде.

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