Физиономист считал лицо солдата после бойни в воинской части: Раскаяние и злость

Светлана Филатова изучила строение ушей, носа, взгляд Рамиля Шамсутдинова и рассказала, что они говорят о характере молодого человека.

На лице солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова сразу после бойни в воинской части в Забайкалье читается раскаяние и злоба вперемешку с печалью. К этому выводу пришла психолог, физиономист и профайлер Светлана Филатова, которой Лайф показал первые фото Рамиля после расстрела сослуживцев и снимки за несколько недель до призыва.

— Здесь эмоции печали и злости, подавленность, челюсть уже не демонстрирует, понимает, что переборщил, раскаяние. Скорее всего, очень сильно задели его эго, это вызвало такую реакцию, — сказала Филатова по поводу фото сразу после бойни.

По её словам, черты лица многое могут рассказать о человеке. Во-первых, у Рамиля присутствует лопоухость, а правое ухо торчит сильнее левого. Это значит, что он не боится идти на конфликт, если задевают его интересы, довольно конфликтный в социуме, может очень агрессивно отстаивать свои права.

— На фотографии он стоит, запрокинув голову... — очень верит в себя, сверхуверенность, не суйтесь ко мне, а то я дам сдачу! Широкое лицо — быстро ориентируется в любой ситуации, — объясняет физиономист.

Кроме того, Филатова обратила внимание на смотрящий влево нос — он говорит о большом самолюбии. У Рамиля чувство собственного достоинства на первом месте. Вместе с тем он не из тех, кто первым лезет на рожон. Скорее всего, достоинство солдата задели, возможно, даже была попытка его сломать, считает она.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое — ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели. Сегодня Лайф опубликовал фото и подробности массового убийства.