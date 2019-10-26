Убийца собственной матери в Брянске оказался бывшим спецназовцем

Как установили следователи, мужчина нанёс пожилой женщине несколько ножевых ударов в грудь и шею.

Психическое расстройство является одной из главных версий причин жестокого убийства 78-летней женщины собственным сыном в Брянске. Как сообщил собственный источник Лайфа в правоохранительных органах региона, мужчина в прошлом был сотрудником ОМОН. Он не работал, находился на пенсии.

— Задержан, написал заявление с повинной, предварительная причина убийства — психическое расстройство. Бывший омоновец, сейчас на пенсии, — сообщил источник.

По сообщениям местных жителей, также мужчина якобы зарезал в подъезде дома собаку своей матери, из-за чего лестничные пролёты оказались буквально залиты кровью.

Как ранее сообщал Лайф, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство" в доме на улице Камозина в городе Брянске, где местный житель жестоко расправился с собственной матерью.