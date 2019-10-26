В Риге осквернили памятник советским воинам-освободителям, назвав их оккупантами

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Латвийские полицейские расценили это как акт вандализма, они разбираются в обстоятельствах.

В Риге на памятнике советским воинам-освободителям белой краской написали на латышском языке: "Оккупанты". Как сообщает издание "Sputnik Латвия", стражи порядка знают, кто позволил себе осквернить монумент. Они расценивают это как акт вандализма.

После того как публикации с осквернением памятника разлетелись в Сети, депутат от латвийской партии "Согласие" Регина Лочмеле-Лунёва собрала активистов, чтобы смыть надпись.

Ранее Лайф сообщал, что одежду с российской символикой в Латвии признали угрозой нацбезопасности.

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