В Риге осквернили памятник советским воинам-освободителям, назвав их оккупантами

Латвийские полицейские расценили это как акт вандализма, они разбираются в обстоятельствах.

В Риге на памятнике советским воинам-освободителям белой краской написали на латышском языке: "Оккупанты". Как сообщает издание "Sputnik Латвия", стражи порядка знают, кто позволил себе осквернить монумент. Они расценивают это как акт вандализма.

Рига. Неизвестные нанесли на памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков надпись «оккупанты» на латышском языке. pic.twitter.com/Cnw6mH6EwL — Искандер13 (@13iskander131) 26 октября 2019 г.

После того как публикации с осквернением памятника разлетелись в Сети, депутат от латвийской партии "Согласие" Регина Лочмеле-Лунёва собрала активистов, чтобы смыть надпись.

Ранее Лайф сообщал, что одежду с российской символикой в Латвии признали угрозой нацбезопасности.