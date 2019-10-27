В Мексике во время обыска убили следователя

За последние десять дней это стало вторым случаем вооружённого нападения на сотрудников силовых структур в штате Мичоакан.

В Мексике следователь прокуратуры штата Мичоакан погиб в результате вооружённого нападения во время обыска, сообщило ведомство в "Твиттере".

— Следователь прокуратуры погиб при исполнении служебных обязанностей; четверо нападавших уничтожены, пятеро задержаны, — сказано в сообщении.

За последние десять дней это стало вторым случаем вооружённого нападения на сотрудников силовых структур в штате. Так, ранее в результате атаки на армейский патруль погиб один военный, 14 преступников было ликвидировано.

Однако волна насилия захлестнула не только штат Мичоакан — 16 октября в штате Гуанахуато было совершено сразу несколько нападений на полицейских.