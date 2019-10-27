В Россию прибыла первая партия "Фризиума"

Московские дети получат лекарство уже в середине недели, а в регионы препарат прибудет к концу недели.

Первая партия незарегистрированного в России препарата "Фризиум" прибыла в страну в субботу, 26 октября. Об этом сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава на своей странице в "Фейсбуке".

— В Россию приехала первая партия "Фризиума" для 540 детей! — написала Мониава.

По её словам, московские дети получат лекарство уже в середине недели, а в регионы "Фризиум" прибудет к концу недели.

Препарат предназначен для детей, больных эпилепсией.

Лекарственный препарат "Фризиум" был зарегистрирован в СССР с 1971 по 1991 год. Препарат исчез с российского рынка из-за недостаточной востребованности.