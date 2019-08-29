Скворцова назвала причины исчезновения "Фризиума" с российского рынка

В Советском Союзе "Фризиум" был зарегистрирован на протяжении двадцати лет: с 1971 по 1991 год.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что препарат "Фризиум" ушёл с отечественного рынка лекарств, потому что не был востребован.

— Ушёл как невостребованный, не было устойчивого спроса на этот препарат, потому что реально для большинства эпилептических синдромов у детей этот препарат не является безальтернативным, — заявила Скворцова на пресс-конференции.

По словам министра, в СССР "Фризиум" был зарегистрирован с 1971 по 1991 год.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту покупки жительницей Москвы 600 таблеток "Фризиума" для своего сына. Впоследствии прокуратура закрыла дело как незаконное и необоснованное.