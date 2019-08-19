Прокуратура закрыла дело о покупке "Фризиума" матерью для больного сына

Транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела против матери, которая за рубежом приобрела препарат "Фризиум" для больного сына. Это было сделано после проверки, которую поручила провести Генпрокуратура.

— По итогам проверки московско-курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела, как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной ТАСС.

Он добавил, что материалы дела отправлены на дополнительную проверку в Московскую таможню, а её контролем занимается Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Жительница Москвы купила в общей сложности 600 таблеток "Фризиума". Оборот этого препарата в России ограничен, так как он входит в список психотропных веществ. В ФТС подчеркнули, что женщина не предоставила "соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения" указанных таблеток.

По факту незаконного перемещения психотропных веществ через границу Таможенного союза было возбуждено уголовное дело. Женщина, заказавшая противоэпилептический препарат "Фризиум" для болеющего эпилепсией 25-летнего сына, проходит по нему как свидетель.