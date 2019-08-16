Задержанная за препарат для больного сына проходит по уголовному делу свидетелем

Жительница Москвы, задержанная при получении противоэпилептического препарата "Фризиум" для страдающего эпилепсией 25-летнего сына, проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления.

— Сотрудники таможенных органов, действуя строго в рамках закона, возбудили уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов", — пояснили в ведомстве.

Как уточняется, москвичка получила в общей сложности 600 таблеток "фризиума". Оборот этого препарата в России ограничен, так как он входит в список психотропных веществ. В ФТС подчеркнули, что женщина не предоставила "соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения" "фризиума".

Как ранее писал Лайф, о задержании москвички после получения психотропных веществ для больного сына сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.