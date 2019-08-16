В Москве женщину задержали при получении лекарств для больного ребёнка

После допроса, длившегося пять часов, препарат конфисковали, а также провели обыск в доме матери.

В Москве таможенники задержали на почте женщину, которая заказала лекарства для ребёнка. Против неё возбудили уголовное дело, сообщила директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава своей странице в Facebook.

По её словам, больному ребёнку с эпилепсией врач назначил фризиум. Оборот этого препарата, который входит в список психотропных веществ, в России ограничен. Женщина заказала лекарство в Интернете, при получении посылки она была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС.

После допроса, длившегося пять часов, препарат конфисковали, а также провели обыск в доме женщины и изъяли системный блок компьютера. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза препарата.

— Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны её арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, ещё несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе, — написала Мониава.

Месяц назад в Москве произошёл аналогичный случай — мать тяжелобольного ребёнка задержали при получении посылки с тем же лекарством, оборот которого в России ограничен. При этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выразила обеспокоенность в связи с задержанием женщины. По её словам, дети должны в любом случае получить назначенный им препарат.

Лайф узнал у экспертов, как обезопасить себя при перевозке незарегистрированных в РФ лекарств и несёт ли простой рецепт от врача какую-либо юридическую силу в этом вопросе.