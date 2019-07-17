В ФТС назвали причину задержания матери больного ребёнка в Москве

В ведомстве утверждают, что сотрудники таможни действовали в рамках закона, а материалы проверки будут переданы в прокуратуру и МВД.

У матери тяжелобольного ребёнка, задержанной в Москве при получении посылки с лекарствами, не было рецепта на них. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального таможенного управления ФТС России.

— Не было ни рецепта, ни назначения врача на это лекарство. Была рекомендация некоего консилиума врачей, именно рекомендация, что возможно применять именно такие препараты, — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Анчипорова.

Всего в посылке было 400 таблеток. Данный препарат входит в третий список постановления правительства № 681, ограничивающий или запрещающий их оборот в России.

— Таблетки были отправлены на экспертизу, официальное заключение которой показало, что они в своём составе содержат вещество клобазам, — указала представитель ФТС.

Она добавила, что сотрудники таможни действовали в рамках закона, а материалы проверки будут переданы в прокуратуру и МВД.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании матери пациента детского хосписа в столичном почтовом отделении. Женщина получала посылку с противосудорожным препаратом фризиумом, незарегистрированным в России. В МВД опровергли информацию о том, что задержание осуществляли сотрудники полиции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспокоен ситуацией с лекарствами для больного ребёнка москвички.