Минздрав рассказал о препарате, из-за которого задержали мать больного ребёнка

Мать больного ребёнка в Москве задержали из-за заказа лекарства "Фризиум". Оборот этого противоэпилептического препарата, который входит в список незарегистрированных психотропных веществ, на территории России ограничен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве уточнили, что разработчик и производитель "Фризиума" не проверяли эффективность и безопасность препарата у российских пациентов.

Также пресс-служба Минздрава отметила, что в отношении подобных препаратов "допускается исключение некоторых мер контроля" в соответствии с российским законодательством и международными договорами.

Механизм получения таких незарегистрированных препаратов для пациентов из России строго регламентирован: разрешение, плата за которое не взимается, выдаётся по заявлению медицинской, научной или образовательной организации.

Напомним, что в Москве таможенники задержали на почте женщину, которая заказала лекарство "Фризиум" для своего больного ребёнка. После допроса, длившегося пять часов, препарат конфисковали, в доме женщины провели обыск и изъяли системный блок компьютера. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза препарата.

При этом месяц назад в Москве произошёл аналогичный случай — мать тяжелобольного ребёнка задержали при получении посылки с тем же лекарством, оборот которого в России ограничен. При этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выразила обеспокоенность в связи с задержанием женщины. По её словам, дети должны в любом случае получить назначенный им препарат.

Лайф узнал у экспертов, как обезопасить себя при перевозке незарегистрированных в РФ лекарств и несёт ли простой рецепт от врача какую-либо юридическую силу в этом вопросе.