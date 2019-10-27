США "поделили" Калининградскую область с Польшей

Возвращение в состав России стран Прибалтики крайне заманчиво для Москвы, она обязательно предпримет такую попытку, однако из-за этого потеряет Калининградскую область. Это следует из доклада американской неправительственной исследовательской организации The Jamestown Foundation ("Джеймстаунский фонд").

По версии автора исследования доктора Ричарда Хукера, в Москве "видят в присоединении Прибалтики историческую справедливость", а активизацию присутствия НАТО в регионе считают проявлением агрессии со стороны альянса.

Хукер утверждает, что на первых этапах "конфликта" Россия попытается изолировать страны Балтики, чем также защитит Санкт-Петербург с моря и сможет удерживать за собой Калининградскую область.

Однако он предполагает, что при дальнейшем развёртывании конфликта США и Польша за счёт наращивания сухопутных группировок смогут это изменить. По его мнению, на захват Калининградской области НАТО потребуется две недели, ещё две недели альянс должен будет удерживать позиции до прихода подкрепления.

После этого, отмечает автор статьи, Калининградская область станет польской. При этом он убеждён, что потенциальный конфликт не выйдет за пределы региона, ведь это повлечёт "массовые разрушения и жертвы среди мирного населения".

СМИ: Запад обеспокоен возможным появлением российских военных баз на Кубе