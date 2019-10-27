Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"

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Наталья Яковлевна Пугачёва. Фото © ИТАР-ТАСС / Кристина Королёва

В 2013 году специалисты Института онкологии имени Блохина обнаружили у артистки опухоль в районе желудка.

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.

У Пугачёвой на протяжении нескольких лет был период ремиссии, однако в июне 2019 года рак снова вернулся. В 2013 году специалисты Института онкологии имени Блохина обнаружили у артистки опухоль в районе желудка.

Врачи настояли на операции, и Наталья Яковлевна согласилась. После этого она вернулась к обычной жизни, выступала как прежде.

Она могла уже нормально существовать — набрала опять вес, и как бы всё было уже нормально. Но, видите, в июне этого года опять вернулось всё обратно, — сказала Рубцова.

Наталья Яковлевна Пугачёва ушла из жизни за несколько дней до своего дня рождения. 28 октября ей должно было исполниться 84 года.

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