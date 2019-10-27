Кардиган Курта Кобейна ушёл с молотка за $334 тысячи

Кардиган музыканта Курта Кобейна был продан на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке за 334 тысячи долларов, сообщает аукционный дом.

Изначально кардиган, в котором Кобейн выступил на концерте MTV Unplugged в 1993 году, оценили в 200–300 тысяч долларов. Таким образом, финальная цена много превысила ожидаемую.

Как рассказали представители аукционного дома, кардиган был подарком от Джеки Фарри, близкого друга семьи Кобейнов.

Ранее Лайф сообщал, что топор Джека Николсона из фильма "Сияние" ушёл с молотка за 200 тысяч долларов.