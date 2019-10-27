Россиянам рассказали, как выжить после встречи с медведем

Эксперты отмечают: ни в коем случае нельзя бежать. Это только спровоцирует хищника на погоню.

Медведю нельзя смотреть в глаза и показывать зубы. Эту и ряд других рекомендаций на случай встречи с хищником дало Министерство природы Забайкальского края.

По словам специалистов, нужно всегда помнить, что в лесу встреча с медведем может произойти в любой момент. Поэтому следует быть морально готовым к этому. Но благодаря некоторым действиям можно снизить вероятность "свидания" с хищником. Так, эксперты советуют не оставлять на виду продукты и пищевые отходы, так как запах может привлечь косолапого.

— Располагаясь на отдых, необходимо внимательно осмотреться — нет ли признаков присутствия медведя. Если у вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место, — заявили в Минприроды Забайкалья.

Также специалисты посоветовали вести себя в лесу шумно: громко и свободно переговариваться. Если всё же произошла встреча с медведем, то эксперты отмечают: ни в коем случае нельзя бежать. Во-первых, это бесполезно, а во-вторых, только спровоцирует хищника на погоню. Отпугивать зверя рекомендуют громким криком и звоном металлических предметов. Также можно поднять вверх руки, дабы показать, что вы выше и сильнее медведя.

Ранее сообщалось, что на Сахалине медведь напал на двух мужчин, один из которых впоследствии скончался.