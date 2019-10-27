Диетолог опровергла миф об ужине после 18:00

Эксперт заявляет, что не подкреплённую фактами информацию транслируют все передачи, журналы и блоги, от чего начинает казаться, что это абсолютно общепринятые вещи.

Диетолог Елена Мотова, автор книги "Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей", заявила в интервью "Газете.ру", что правило не есть после 18:00 — это очередной миф о питании.

— Я не знаю, откуда взялся такой миф. Сейчас он ещё и развился, у него появились вариации: углеводы после 14:00 нельзя, фрукты только в первой половине дня, белковые продукты ешьте на ужин. Проблема в том, что это транслируется из каждого утюга! — заявляет Мотова.

Диетолог уверена, что нет чётких универсальных правил, которые бы регламентировали время питания. Абсолютно у каждого человека должны быть свои правила, которые написаны под его образ жизни.

Мотова советует верить лишь специалистам по питанию и международным рекомендациям врачей, добавляя при этом, что строгие ограничения лишь способствуют нездоровому питанию и перееданию.

Ранее врач-диетолог рассказывала Лайфу, как не переедать, если вокруг целое изобилие еды.

Недавно врачи предупредили об опасности диеты с 16-часовым голоданием. ЗОЖ-корзина в месяц обходится намного дороже вредной еды.