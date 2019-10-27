Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за помощь в уничтожении главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
В ходе выступления в Белом доме он выразил отдельную благодарность России за то, что она пропустила американские вертолёты над контролируемыми ею территориями, несмотря на то что та не знала о планах США.
— Россия была очень любезна и открыла (воздушное пространство. — Прим. Лайфа). Мы пролетели над территориями, которые контролировала Россия, — заявил Трамп.
Напомним, ранее о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. Президент США подтвердил эту информацию и раскрыл детали состоявшейся операции.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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