Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ

Американский лидер выразил отдельную благодарность РФ за то, что она пропустила американские вертолёты, хотя и не знала об операции.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за помощь в уничтожении главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

В ходе выступления в Белом доме он выразил отдельную благодарность России за то, что она пропустила американские вертолёты над контролируемыми ею территориями, несмотря на то что та не знала о планах США.

— Россия была очень любезна и открыла (воздушное пространство. — Прим. Лайфа). Мы пролетели над территориями, которые контролировала Россия, — заявил Трамп.

Напомним, ранее о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. Президент США подтвердил эту информацию и раскрыл детали состоявшейся операции.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.