В Минобороны усомнились в уничтожении аль-Багдади

Представитель ведомства отметил, что после уничтожения ИГИЛ* в 2018 году "очередная" смерть аль-Багдади никак не влияет на обстановку и действия оставшихся в регионе террористов.

Министерство обороны РФ не располагает достоверной информацией о проведении США операции по ликвидации главаря ИГИЛ в Идлибе, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Конашенков отметил, что постоянно изменяющиеся сведения и растущее число непосредственных участников служат основанием для сомнений в подлинности операции США.

В подтверждение своих слов он подчеркнул, что, по данным ведомства, в зоне предполагаемого проведения операции авиаударов не было. Также нет свидетельств о содействии пролёту американской авиации в воздушном пространстве зоны Идлиб, которая вдобавок ко всему управляется террористической группировкой "Джабхат ан-нусра"*, которая агрессивно уничтожает всех "соперников".

Поэтому у Минобороны РФ вызывает недоверие информация и о том, что аль-Багдади спокойно находился на территории, контролируемой "сирийской Аль-Каидой"*.

Также представитель ведомства добавил, что после уничтожения ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке отечественных ВКС в 2018 году "очередная" смерть аль-Багдади никак не влияет на обстановку и действия оставшихся в регионе террористов.

Напомним, ранее о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. Президент США подтвердил эту информацию и раскрыл детали состоявшейся операции.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.