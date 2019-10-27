Консульство РФ в Техасе проверяет наличие россиян среди пострадавших от стрельбы

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Фото © Twitter/myparistexas.com

Российское консульство в Хьюстоне, штат Техас, проверяет, есть ли среди пострадавших от стрельбы на студенческой вечеринке в Коммерсе граждане РФ. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети Twitter.

— Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших, — говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, инцидент произошёл во время студенческой вечеринки выпускников филиала Техасского университета A&M. Два человека погибли, ещё 20 ранены. По данным СМИ, стрелок всё ещё на свободе. Местный шериф рассказал, что нападавший был вооружён полуавтоматической винтовкой. Ранее Лайф публиковал первые кадры с места массового расстрела.

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