Консульство РФ в Техасе проверяет наличие россиян среди пострадавших от стрельбы

Российское консульство в Хьюстоне, штат Техас, проверяет, есть ли среди пострадавших от стрельбы на студенческой вечеринке в Коммерсе граждане РФ. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети Twitter.

Ночью 27 октября на территории кампуса филиала Техасского университета A&M в г.Коммерс, шт.Техас, произошла стрельба.

Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших. https://t.co/zhvhyVJZ0Q — Russia in Houston (@RusCons_TX) 27 октября 2019 г.

— Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших, — говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, инцидент произошёл во время студенческой вечеринки выпускников филиала Техасского университета A&M. Два человека погибли, ещё 20 ранены. По данным СМИ, стрелок всё ещё на свободе. Местный шериф рассказал, что нападавший был вооружён полуавтоматической винтовкой. Ранее Лайф публиковал первые кадры с места массового расстрела.