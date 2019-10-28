Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" лидирует в российском прокате

За минувший уик-энд картина собрала рекордные 443 миллиона рублей и уже вторую неделю держится в топах рейтингов.

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил топовые строчки рейтингов в российском прокате. За минувшие выходные он собрал 443,4 млн, об этом свидетельствуют данные сайта kinobusiness.com и данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм в жанре фэнтези режиссёра Хоакима Роннинга впервые был показан в РФ 17 октября. Картина, которая стала продолжением фильма "Малефисента", рассказывает о непростой взаимосвязи между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках волшебного леса. Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Эд Скрейн, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер и другие актёры.

На втором месте картина "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", американский комедийный хоррор, его российские зрители увидели 24 октября, и лента уже успела собрать 137,2 млн рублей. Почётная третья строчка отдана фильму "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли.

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" уверенно лидирует в прокате, на прошлой неделе он также занимал первое место по количеству кассовых сборов.