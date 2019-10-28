На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту шесть километров

На Камчатке вулканологи зафиксировали шлейф пепла на высоте шесть километров над вулканом Ключевской. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

— Умеренная активность вулкана продолжается. Согласно видеоданным, шлейф пепла простирается на 20 километров к северо-западу от вулкана. Взрывы пепла на высоте до 5500 километров могут произойти в любое время, — отмечается в сообщении.

Выбросы могут повлиять на низколетящие самолёты. Для воздушных судов объявлен оранжевый уровень опасности.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота — 4750 метров. Летом этого года также была зафиксирована его активность.