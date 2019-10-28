"Росконтроль" не нашёл в нарезном батоне плесени и признаков болезней хлеба

При этом некоторые образцы, которые прошли проверку, попали в список товаров с замечаниями.

"Росконтроль" провёл очередное исследование качества продуктов потребления. На сей раз эксперты тестировали нарезной батон шести марок. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте Союза потребителей.

Отмечается, что программа испытаний включала более 40 параметров оценки качества и безопасности продукции. Эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, в том числе определили наличие улучшителей и консервантов, токсичных соединений и пестицидов, а также основные потребительские свойства: просеянность, промес и влажность мякиша.

В число испытуемых попали образцы торговых марок "Чудесный край", "Хлебный дом", "Коломенское", "Черёмушки", "Русский хлеб", "Волжский пекарь".

В ходе исследования эксперты не обнаружили в закупленных образцах плесени и признаков болезней хлеба. Однако у ряда участников эксперимента было обнаружено много жира или же больше сахара, чем необходимо по ГОСТу. Только хлеб марки "Черёмушки" сумел попасть в границы норматива.

Стоит также отметить, что в батонах марок "Хлебный дом" и "Волжский пекарь" было изначально заявлено использование ферментных препаратов амилолитического действия и аскорбиновой кислоты.

— Применение амилолитических ферментов в оптимальных дозировках позволяет увеличить содержание сбраживаемых сахаров в тесте, приводит к интенсификации процесса созревания полуфабрикатов и увеличению количества декстринов, что в конечном итоге способствует сохранению свежести хлеба, увеличению объёма изделия, улучшению структуры пористости мякиша. Улучшается вкус и аромат хлеба, а корка приобретает более интенсивную окраску и глянец, — отметила специалист экспертного центра Союза потребителей Галина Ахметова.

В итоге ряд образцов, несмотря на хорошие результаты проверки, был занесён в список товаров с замечаниями.