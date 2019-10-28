Избивший DJ Smash экс-депутат попросил об УДО

Александр Телепнев сейчас отбывает наказание в колонии-поселении в Пермском крае.

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, избивший музыканта Dj Smash, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нытвенского районного суда.

— Судебное заседание состоится 6 ноября в 15 часов, — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2018 года Александр Телепнев и Сергей Ванкевич избили DJ Smash в пермском ночном клубе за то, что музыкант отказался сделать селфи. Он получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Суд приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Позже Ванкевич был отпущен во исполнение судебного решения о замене срока лишения свободы на её ограничение. В то же время Телепнев всё ещё находится в колонии-поселении в Пермском крае.

Недавно DJ Smash заявил, что простил избивших его экс-депутата и промоутера, но не пояснил, прощает ли истребованную в суде компенсацию морального вреда.