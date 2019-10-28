ОП: Больше трети российских семей не пользуются льготами

В то же время 25% респондентов ответили, что знают о доступных привилегиях и пользуются ими.

Больше 35% российских семей с детьми не знают о положенных им по закону льготах и, как следствие, не пользуются ими. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные опроса Общественной палаты России.

Граждане отвечали экспертам, что не знали о налоговых послаблениях на транспорт и землю, путёвках в оздоровительные лагеря, подарках для детей из многодетных семей, а также о праве посещать бассейны и спорткомплексы.

Представители Минтруда РФ считают причиной такой ситуации недостаточную информированность населения.

На сегодняшний день льготники узнают о мерах соцподдержки в основном через официальные сайты, социальные сети, информационные стенды и СМИ. Увеличить число осведомлённых граждан были призваны специальные сервисы, к примеру реестр инвалидов. Правда, по мнению директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, не все из них эффективны.

— Например, все семьи с детьми-инвалидами есть в реестре инвалидов. <...> И если через эту систему не проинформировали людей, что они имеют право на пособие, зачем тогда мы тратим такие деньги на создание цифровых платформ? — пояснила она.

Ранее Лайф писал, какие льготы и скидки положены пенсионерам в России.