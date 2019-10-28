Стало известно, в каком возрасте у россиян выявляют рак

Специалист пояснил, что это заболевание появляется из-за накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения уже в определённом возрасте.

Средний возраст, в котором у россиян диагностируют онкологические заболевания, — 64,5 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.

Уточняется, что у женщин заболевание появляется в среднем в 64,2 года, а у мужчин — в 64,9 года. Этот показатель за последние 10 лет увеличился: в 2008 году этот возраст составил 63,3 и 63,8 года соотвественно.

— Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом, и рак в частности, — это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе, — пояснил цифры эксперт Российского общества клинической онкологии Фёдор Моисеенко.

В среднем рак молочной железы появляется в возрасте от 60 до 74 лет, прямой кишки — в 66,6 года, лёгкого — в 65 лет.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации для снижения риска возникновения рака. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе, а также отказаться от продуктов глубокой переработки — это колбасы, наггетсы, пицца и другие.