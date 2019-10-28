В Ялте создадут игорную зону "Золотой берег"

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В Ялте появится игорная зона "Золотой берег". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Создать игорную зону "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым площадью 146 851 кв. метр, — говорится в распоряжении Медведева.

Напомним, что в 2014 году в Госдуму был внесён законопроект о создании игорной зоны в Крыму. Инициатива была поддержана, на её воплощение было собрано 1,5 миллиарда долларов. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от игорной зоны до 25 миллиардов рублей в год.

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