Крым побил рекорд по числу туристов

Больше всего путешественников приезжают на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга.

Туристический поток в Крым с начала этого года превысил показатели за аналогичный период 2018 года и составил 6,87 миллиона человек. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксёнов в своём аккаунте во "ВКонтакте".

— Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнуло 6 миллионов 870 тысяч человек. Это на 10% превышает прошлогодний показатель, — написал он.

При этом Аксёнов напомнил, что за прошлый год Крым посетило 6,8 миллиона туристов. Чаще всего, по его словам, на полуостров приезжали путешественники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов.

Среди зарубежных направлений лидирует Украина, написал глава региона. Однако отдых в Крыму также популярен у жителей Белоруссии, Казахстана и ряда других стран.

Ранее Лайф писал, что на полуострове в Ялте появится игорная зона "Золотой берег".