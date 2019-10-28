"Шоколадная" чиновница из Ульяновска влипла в очередной скандал

Комментарий Опенышевой вызвал бурю негативных эмоций у пользователей, которые посоветовали ей молчать.

Советница губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева оказалась в центре очередного скандала. На этот раз знаменитая "шоколадная" чиновница в "Фейсбуке" прокомментировала пост местного журналиста, который после развода с женой переехал в полузаброшенный дом в одном из районов области, оказавшись на попечении православной общины.

В своей публикации мужчина пожаловался на тяжёлую жизнь и рассказал, что к ним в общину поступила женщина, которая должна была помогать по хозяйству.

— Да вот беда — слабовата сестрица здоровьем. Одно то, что эта 40-летняя особа выглядит на все 70 и весит 39 килограммов, говорит само за себя. А тут ещё выяснилось, что она инсулинозависимый диабетик. Лежит. Куратор обещал забрать её. Не померла бы, — написал журналист Александр Семёнов.

Опенышева одной из первых отреагировала на этот пост, посоветовав "откормить женщину" и отметив, что "инсулинозависимая — это ещё не приговор". Слова чиновницы вызвали настоящую бурю негативных комментариев. Так, пользователи вспомнили знаменитую французскую фразу "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", символизирующую отрешённость власти от народа. Опенышеву обвинили в грубости и некорректности и посоветовали ей молчать.

Как ранее сообщал Лайф, первый скандал с чиновницей разгорелся после того, как она опубликовала в "Инстаграме" фотографию из санатория в Азербайджане. На снимке чиновница принимает ванну из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Снимок женщина в шутку подписала словами: "Много шоколада не бывает".

Фото вызвало немалый резонанс, а губернатор Ульяновской области Сергей Морозов даже поручил организовать служебную проверку в отношении Опенышевой. Речь даже шла об угрозе увольнения.